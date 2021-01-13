فيروس كورونا.. يقترب من 92 مليون إصابة ومليوني وفاة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى 91,691,962 إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، من بينهم 1,964,571 حالة وفاة.

ومن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم، ثمة 22,848,706 إصابة في الولايات المتحدة وحدها، التي شهدت تسجيل رقم قياسي بالوفيات جراء الفيروس في يوم واحد (الثلاثاء) بلغت 4,327، من إجمالي 215,805 إصابة خلال 24 ساعة.

يأتي هذا رغم أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بإجراءات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا وحصولها على كميات ضخمة من لقاحي فايزر-بيونتيك و موديرنا ، وهما اللقاحان اللذان تمت إجازتهما بشكل طارئ في محاولة لوقف تفشي الوباء.

ومن الإصابات إجمالي الوفيات في العالم، بلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة 380,821 حالة وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي تم رصده في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات بواقع 10,495,147 إصابة، من بينها حالة وفاة 151,529، في حين جاءت البرازيل ثالثة بواقع 8,195,637، توفي منهم 204,690 شخصا.