السعودية تحذر مواطنيها من السفر دون اذن مسبق

حذّرت المملكة العربية السعودية اليوم مواطنيخا عبر وزارة الداخلية، من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، في ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وضمت قائمة الدول التي حذرت الوزارة من السفر إليها دون إذن مسبق، كلاً من: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديموقراطية، أفغانستان، روسيا البيضاء، فنزويلا.

وشمل التحذير الدول الأخرى التي لم يتم فيها السيطرة على جائحة كورونا، أو التي ثبت انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا فيها.

وقالت الوزارة إنه يتوجب على المواطنين المتواجدين أو الذين قد يتواجدون في هذه الدول مستقبلاً، المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.