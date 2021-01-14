وزارة الصحة: لا يوجد بطء في عملية التطعيم والنسبة جيدة

أكدت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة د.غادة ابراهيم وصول الدفعة الثانية من لقاح “فايزر” مطلع الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن التطعيم يشمل كل من سجل على منصة الحصول على اللقاح لكل الفئات التي تم الاعلان عنها مثل “ذوي الاحتياجات الخاصة – كبار السن فوق65” ، وغيرها.

وذكرت إبراهيم في تصريح صحافي على هامش تدشين قاعة 6 بمركز الكويت للتطعيم أنه لا يوجد بطء في عملية اعطاء اللقاح في دولة الكويت، ولكن هناك مقارنة مع بعض دول الخليج الذين بدؤا في شهر اغسطس واكتوبر، مبينة أنه في دولة الكويت تم البدء بالحملة منذ 24 ديسمبر الماضي أي قبل 3 اسابيع فقط، حيث يتم تطعيم 1200 شخص يوميا.

وأوضحت انه لا يوجد بطء ونسبة التطعيم جيدة، ومستمرين بإعطاء اللقاح للفئات حسب الدفعات التي تصل البلاد.

وبينت أن الطاقة الاستيعابية للصالات بمركز الكويت للتطعيم مايقارب 10 ألاف شخص يوميا، مشيرة الى أن اللقاح لن يمنع الاصابة بالمرض، خاصة أن الاصابات التي تحدث سببها عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.