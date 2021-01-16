جامعة الكويت استقبلت 8 آلاف طالب وطالبة لتأدية اختبارات القدرات الأكاديمية

انطلقت، صباح اليوم السبت، اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت للعام الجامعي 2020/2021 والتي تقدم للصف الثاني عشر، وذلك في عدد من المواقع الجامعية (مدينة صباح السالم الجامعية – الخالدية- الجابرية)، وسط الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19.

وفي هذا الصدد ذكرت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس الدكتورة رواء سعود الجارالله أن عدد الطلبة المتقدمين لأداء اختبار القدرات الأكاديمية اليوم بلغ 8 آلاف طالب وطالبة، في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والرياضيات، وذلك تمهيداً لقبولهم في جامعة الكويت.

وأشارت إلى أن جامعة الكويت تقدم هذه الاختبارات في كل عام جامعي ثلاث مرات ابتداءً بالفترة الحالية، حيث تم تقسيم الطلبة لعدة أقسام ليتسنى الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة وللمحافظة على صحة وسلامة الطلبة.

وفيما يخص الطلبة المصابون بفايروس كورونا المستجد – كوفيد 19 أوضحت د.الجارالله أنه عليهم التواصل مع مكتب التقييم والقياس على البريد الإلكتروني التابع للقسم والمدون ببطاقة الدخول والموجود أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب لتزويدهم بما يثبت الإصابة، متمنية لهم الشفاء العاجل بإذن الله.

وأضافت أنه بإمكان الطلبة الدخول على نظام التسجيل لمعرفة النتائج بعد الإعلان عنها، أما الطلبة الراغبين في التسجيل لاختبار القدرات الأكاديمية القادم فعليهم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجامعة الكويت حيث سيتم الإعلان عن التسجيل للاختبارات في القريب العاجل.

وتقدمت د. الجارالله بجزيل الشكر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت على قيامهم بالمساعدة في تنظيم الاختبار وجميع الجهات المعنية من وزارتي الصحة والداخلية في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة في الجامعة.