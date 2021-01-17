سلطنة عمان: إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع قابلة للتمديد

أعلنت سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الجهات المعنيّة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم حمايةً لأفراد المجتمع من هذا المرض حيث لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة، خصوصًا عدم لبس الكِمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع.