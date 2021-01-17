لجنة تحقيق في حادث تسلل 10 إيرانيين إلى الكويت

أمر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في واقعة تسلل 10 إيرانيين، التي نشرت «الراي» تفاصيلها والوقوف على حيثيات القضية وكيفية دخولهم المياه الإقليمية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن عددا من المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المتخصصة تمكنوا من إلقاء القبض على 10 أشخاص من إحدى الجنسيات حاولوا التسلل من جهة البحر في منطقة شاليهات ميناء عبدالله.

وأشادت الإدارة بالمواطنين الذين قاموا بالتعاون مع رجال الأمن في القبض على المتسللين حيث رسخوا مبدأ أن «كل مواطن خفير» على أمن الوطن وأن المنظومة الأمنية المتكاملة لا تتحقق إلا بتعاون وتضافر المواطنين مع المؤسسة الأمنية.