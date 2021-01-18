ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 81

قالت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إن زلزالا قويا هز جزيرة سولاويسي الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 81 شخصا وتشريد أكثر من 19 ألفا، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ اليوم.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة، واحدا ضمن سلسلة من الكوارث التي تعرض لها أرخبيل الجزر الإندونيسية في الأسابيع القليلة الماضية وهز سولاويسي الغربية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وتسببت في فرار الآلاف من بيوتهم.

وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي في بيان اليوم إن هناك 81 حالة وفاة مؤكدة وإن ما يربو على 250 شخصا مصابون بجروح بالغة.

ولحقت أضرار جسيمة بمئات المنازل وبمركز تجاري ومستشفى وعدد من الفنادق.

وفي ضوء تشريد الآلاف، ذكر مسؤولون إن السلطات تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين من جرى إجلاؤهم وتشمل هذه الجهود إجراء اختبارات أجسام مضادة سريعة.