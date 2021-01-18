“الخارجية البرلمانية” تناقش اليوم اتفاقيات “تعاون عسكري” و”تكويت البعثات الديبلوماسية”

تناقش اللجنة الخارجية البرلمانية اليوم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بالإضافة إلى اقتراحات برغبة.

ومن ضمن الموضوعات مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة

دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى، ومشروع قانون بالموافقة على

اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة

المغربية، والموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

كما تتضمن الاقتراحات برغبة المدرجة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكويت العاملين في السفارات والقنصليات الكويتية بالخارج والمكاتب الصحية والثقافية والإعلامية بالخارج المقدم من النائب محمد الحويلة، وتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات و سفارات والبعثات الديبلوماسية المختلفة.