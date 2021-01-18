“التربية” تصدر نشرة آلية رصد الدرجات

أصدرت وزارة التربية نشرة عامة للمدارس توضح من خلالها آلية رصد الدرجات في جميع المراحل التعليمية.

وجاء في النشرة التي حصلت «القبس» على نسخة منها، أنه بناء على اعتماد وكيل وزارة التربية يرجى العلم والعمل على بدء رصد درجات المتعلمين على النحو التالي:-

المرحلة الابتدائية:- تحويل الدرجة النهائية (100) إلى درجة تقييم تحصيلي ( 60)

ودرجة للتقييم النهائي (40).

بحيث تكون درجة التقييم التحصيلي – الدرجة من (100) ضرب (0.6)

ودرجة التقييم النهائي – الدرجة من ( 0.4×100).

أما الصفوف : الأول – الثاني – الثالث، فيتم تحويل التقدير اللفظي إلى درجات

على أن تتم وفق المعادلة السابقة على النحو التالي:

ممتاز 90 – 100

جيد جداً 75 – 89

جيد 60 – 74

مقبول 50 – 59

ضعيف أقل من 50

وبخصوص المرحلة المتوسطة يتم تحويل الدرجة النهائية (100) إلى درجة تقييم تحصيلي ( 40 ) ودرجة للتقييم النهائي ( 60) – بحيث تكون:

• درجة التقييم التحصيلي – الدرجة من (0.4×100)، و درجة التقييم النهائي – الدرجة من (100) ضرب 0.6.

وفي المرحلة الثانوية: سيتم إدخال الدرجة حسب الآلية المعتمدة للتعليم عن بعد من (100) على أن تتم مواءمة الدرجة فيما بعد في سجل الطالب.