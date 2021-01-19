الغانم يرفع الجلسة لغياب الحكومة.. وسط اعتراض نيابي

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد إعلانه عدم حضور الحكومة إثر تقديم استقالتها إلى سمو الأمير.

وفيما اعترض عدد من النواب على رفع الجلسة، أكد الغانم أن رفع الجلسات لغياب الحكومة أمر يحدث منذ 1962، مطالباً المعترضين بتقديم طلب إحالة المادة 116 من الدستور إلى المحكمة الدستورية لحسم الجدل.

من جانبه قال النائب الصيفي الصيفي أن رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة سنة سيئة يجب أن لا تستمر، فيما طالب النائب بدر الداهوم الغانم بتزويده بأي نص من الدستور أو اللائحة يفرض حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسة، مستغرباً طلب الغانم بالتوجه إلى المحكمة الدستورية.

بدوره أكد النائب عبدالله المضف على أن رفع الجلسة اليوم بسبب غياب الحكومة عرف يُسيئ للديمقراطية، مضيفاً «يجب أن يصوب لكونه مخالف للمادة 50 التي لا تجيز لسلطة أن تتنازل عن اختصاصاتها والجلسات من اختصاص المجلس».