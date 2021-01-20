ثامر السويط: يجب إنهاء الجمود التشريعي لقضية “البدون”

أكد النائب ثامر السويط على ضرورة إنهاء حالة الجمود التشريعي لقضية البدون الإنسانية، «في هذا المجلس المُعبر عن إرادة الأمة الحقة».

وأضاف السويط أنه تقدم بمقترح الحقوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية ‫«البدون» ‬الذي أُشبع نقاشاً في المجلس السابق ليكون بمنزلة الخطوة التشريعية الأولى لحلحلة تلك القضية الانسانية.

وأشار السويط إلى أن مقترحه يمنح البدون بطاقة يحق بموجبها لغير محددي الجنسية الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص الإقامة الدائمة في دولة الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفق نظم وقواعد القبول بها، وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر بموجب القانون.

كذلك يجيز المقترح العمل بالقطاعين العام والخاص ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأية حقوق مالية حسب الأنظمة المرعية وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتملك العقار لغرض السكن الخاص.