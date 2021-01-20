“الأشغال”: فرش نحو 100 كيلومتر مربع من الأسفلت خلال أسبوع

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية فرش أسفلت بمساحة إجمالية بلغت 99792 مترا مربعا من الأسفلت في سبعة مواقع بمختلف مناطق البلاد وذلك خلال الفترة من 13 حتى 19 يناير الجاري. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها نفذت عمليات فرش الأسفلت في سبعة مواقع هي الرميثية والصباحية والعدان والجهراء القديمة وضاحية صباح السالم وضاحية حطين علاوة على الشريط الساحلي (طريق 209) باستخدام 378 آلية وسيارة فرش أسفلت. وأضافت أن الأعمال التي تم تنفيذها من قطاع هندسة الصيانة ركزت على عمليات فرش الأسفلت علاوة على الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين حيث تم ردم بعض الحفر وعمليات الصيانة والتطوير وإصلاح بعض المواقع. وأكدت ضرورة التعاون مع فرق الطوارئ والصيانة لإنجاز مهامها في تطوير شبكة الطرق مؤكدة حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم (واتس آب) الخاص بطوارئ الأشغال (93333150) أو عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة على الأجهزة الذكية.