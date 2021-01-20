البلدية: أذونات البناء لمشروعي “المطلاع” و”جنوب عبدالله المبارك” 14 مارس المقبل

أعلنت بلدية الكويت بدء توزيع اذونات البناء الخاصة بالقسائم السكنية في مشروع مدينة المطلاع ومشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك بتاريخ 14 مارس المقبل عبر المنصة الالكترونية التابعة للبلدية. وقال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس وجهت بعد اجتماع اللجنة الاسكانية في مجلس الامة وبعد استلام البلدية مخاطبات وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن مواعيد ايصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية للبدء بتوزيع اذونات البناء. وأكد المنفوحي اهتمام البلدية بتسريع آلية اصدار اذونات البناء الكترونيا بغية توفير الوقت والجهد للمواطنين مشيرا إلى ان المواعيد المخصصة لإصدار اذونات البناء جاءت بمنتصف شهر مارس 2021 كي يتسنى للمواطنين البدء في اعمال البناء بالتزامن مع مواعيد ايصال التيار الكهربائي للمدن الاسكانية. وذكر ان عملية توزيع أذونات البناء ستكون للمواطنين مستوفي المتطلبات الذين سبق ان استخرجوا شهادات (لمن يهمه الأمر) من المؤسسة العامة للرعاية السكنية اذ سيتاح لهم استخراج اذن البناء عبر المنصة الالكترونية ومن ثم بدء اجراءات البناء لوحداتهم السكنية في المنطقتين.