“الخدمة المدنية” يُمهل الجهات الحكومية أسبوعين لتزويده بكشوفات مستحقي مكافأة الصفوف الأمامية

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدأ مخاطبة الجهات الحكومية التي لم تزود ديوان الخدمة المدنية بالأسماء والفئات المستحقة بما فيها القطاعات العسكرية في الدولة لتزويده بكشوفات المستحقين لمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تسليمها خلال أسبوعين للديوان تمهيداً لرفعها للجنة الوزارية لطوارىء كورونا.

وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان اليوم أن على الجهات الحكومية اعتماد كشوفات المستحقين بعد تدقيقها والتأكد من توافقها مع آلية منح المكافآت وذلك حفاظاً على حقوق الموظفين وضمان وصول المكافآت للمستحقين منهم، مع ضرورة تشكيل لجنة الاستقبال أي تظلمات في هذا الشأن في كل جهة حكومية.

ويأتي هذا التوجية «التكليف» بعد اجتماع ممثلين ديوان الخدمة المدنية باللجنة الوزارية لطوارىء كورونا الذي عقد يوم أمس الموافق 2021/1/20.

ويؤكد الديوان حرصه على إنجاز الأعمال المكلف بها بأسرع وقت ورفع الكشوفات المدققة إلى اللجنة الوزارية بعد تسلمها من الجهات الحكومية بما فيها القطاعات العسكرية، مشيداً في الوقت ذاته بكافة الجهود التي بذلها الموظفين وتفانيهم في أعمالهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وضمان سير مرافق الدولة بما لا يؤثر على مصالح الوطن والمواطنين الكرام.