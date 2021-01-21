وفيات يوم الخميس 21 يناير 2021

ندى فهد يوسف الحسينان، زوجة، هاني عبدالعزيز سعود الصقر، 55 عاماً، «شيعت»،ت: 99101605، 99100353.

لطيفة أسامة علي الفيلي، 25 عاماً، «شيعت».

سعود أحمد مبارك العصفور، 77 عاماً، «شيع»،ت: 99668311.

عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف السماعيل، 65 عاماً، «شيع»،ت: 65022253، 55557397، 66680862.

علي عبداللطيف محمد عبدالغفور، 64 عاماً، «شيع»،ت: 66122166.

محمد عبدالملك معرفي الفيلكاوي، 85 عاماً، «شيع»،ت: 99730772، 99479955.

عبدالحميد محمود عبدالخالق النجار، 83 عاماً، «شيع»،ت: 66994646، 60666142.

نعيمة عبدالله الغريب، 76 عاماً، «شيعت»،ت: 66566085، 99679724.

زمزم شاكر خالد، أرملة، سالم صالح التميمي، 87 عاماً، «شيعت»،ت: 99658199، 99782149.

خضر عبدالله محمد الشطي، 84 عاماً، «شيع»،ت: 99995154، 99005154.

مفلح فقعان راشد العازمي، 58 عاماً، «شيع».

‮إنّا لله وإنّا إليه راجعون‮