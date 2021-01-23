أعلنت قطر اليوم السبت أنها ستستضيف في الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل بطولة كأس العالم للأندية (فيفا قطر 2020) بمشاركة ستة أندية على أن تقام منافساتها في اثنين من استادات بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) هما استاد أحمد بن علي واستاد المدينة التعليمية.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحفي أنه تأهل للمشاركة في البطولة (الدحيل) القطري ممثل البلد المستضيف و(الأهلي) المصري بطل أفريقيا و(بايرن ميونيخ) الألماني بطل أوروبا و(أولسان هيونداي) الكوري الجنوبي بطل آسيا و(تيجريس أونال) المكسيكي بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف فيما يحدد بطل أمريكا الجنوبية خلال نهائي كأس ليبرتادوريس في 30 يناير الجاري.

وأضافت اللجنة أن (أوكلاند سيتي) ممثل أوقيانوسيا كان قد أعلن عدم مشاركته في البطولة بسبب قيود السفر المفروضة في نيوزيلندا والمتعلقة بجائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضحت أن منافسات البطولة ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل بمباراة تجمع بين (أولسان هيونداي) الكوري بطل آسيا و(تيجريس أونال) المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف على استاد أحمد بن علي في الخامسة مساء بتوقيت الدوحة تليها مواجهة عربية بين (الدحيل) القطري و(الأهلي) المصري في استاد المدينة التعليمة عند الثامنة والنصف مساء.

وأشارت إلى أنه من المقرر إقامة المباراة النهائية للبطولة يوم 11 فبراير المقبل في استاد المدينة التعليمية عند التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.

وستشهد البطولة تطبيق نظام (الفقاعة الطبية) المبتكر والذي تقتصر فيه حركة اللاعبين والمسؤولين والمنظمين وجميع المشاركين في البطولة على مقار الإقامة وملاعب التدريب والاستادات بهدف المحافظة على صحتهم وضمان سلامتهم.

وتشمل تدابير السلامة المعتمدة إجراء اختبارات دورية للكشف عن المصابين بفيروس (كورونا) واستخدام وسائل نقل آمنة والتعقيم المنتظم لأستادي البطولة ومواقع التدريب ومرافق الإعلام وتخصيص أطقم طبية في الاستادين طوال فترة البطولة.

وفي ضوء توجيهات وزارة الصحة العامة القطرية الرامية إلى منع تفشي الوباء خلال البطولة ستقام المنافسات بحضور جماهيري بنسبة 30 في المئة من الطاقة الاستيعابية لكل استاد.