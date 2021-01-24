مرزوق الخليفة يسأل وزير المالية عن رسوم الأراضي الفضاء غير المستغلة في السكن الخاص

تقدم النائب مرزوق الخليفة بسؤال برلماني لوزير المالية يستفسر فيه عن تطبيق قانون (8) لسنة 2008م بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي والرسوم المفروضه على عدم استغلال الأراضي في السكن الخاص.

وسأل عن وجود أفراد أو شركات تخلفت عن سداد تلك الرسوم، والإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية بشأن حصر الأفراد والشركات المستحق عليهم تلك الرسوم، وإذ ما تم إجراء تسوية بين الوزارة وبين أفراد أو شركات سواء كان إعفاءاً نهائياً أو جدولة الرسوم، وإجمالي المبالغ المحصلة تطبيقاً للقانون سالف الذكر.