تشيلسي يعلن إقالة لامبارد

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الإثنين، إقالة مدربه فرانك لامبارد، بسبب تدهور نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر البلوز أمام ليستر بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، ليحقق الفريق، انتصارين فقط في آخر 8 مباريات في البريميرليج.

ونشر الموقع الرسمي للفريق، بيانًا على لسان مالكه رومان أبراموفيتش، قاله من خلاله “كان ذلك قرارًا صعبًا للغاية، وذلك لعلاقتي الشخصية القوية مع فرانك، واحترامي الشديد له”.

وأضاف “لامبارد شخص يتمتع بأعلى معايير النزاهة وأخلاقيات العمل، لكن مع الظروف الحالية، نؤمن بأن الأفضل هو تغيير للمدرب”.

وتابع “باسم كل العاملين في النادي والإدارة، أرغب في التوجه بالشكر إلى لامبارد على عمله مع الفريق، نتمنى له النجاح في المستقبل، هو رمز مهم للبلوز، وستبقى أسطورته هنا غير منقوصة، وسيتم الترحيب به دائمًا في ستامفورد بريدج”.