مضيفة: إحذروا المشروبات المعدّة على متن الطائرات

نشر موقع “بزنس إنسيدر” التخصصي خبرا افاد فيه بأن مضيفة طيران حذرت من مجموعة أمور يقوم بها المسافرون على متن الطائرات أبرزها شرب السوائل التي تقدم خلال الرحلات الجوية.

وحسب الموقع، فقد قالت كات كمالان إنه لا يفضل أبدا شرب السوائل التي يسكبها مضيفو الطيران للركاب وعوضا عن ذلك استهلكوا المشروبات المعبأة في زجاجات مغلقة.

وأوضحت كمالان أن خزانات المياه في الطائرات لا يتم تنظيفها أبداً واصفة ذلك بأنه مثير للاشمئزاز. محذرة من تناول أي مشروبات يتم تحضيرها على متن الطائرات كالقهوة والشاي مرجعة ذلك إلى عدم تنظيف آلات التحضير، حيث ان التنظيف يقتصر على الأواني التي تقدم بها المشروبات، حسب قولها. مشددة على الآباء والأمهات الحرص على صنع حليب الأطفال خلال الرحلة داعية إياهم الى طلب ماء معلب والى جانبه ماء ساخن في كوب لتنظيف قنينة الحليب بالماء ووضعها في الماء الساخن.