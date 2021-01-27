الخالد عن استجواب العارضي: يحكمنا الدستور والقانون.. وياهلا ومرحبا

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تعليقاً على اعلان استجوابه مقبل النائب العارضي قائلاً “يحكمنا الدستور والقانون.. وياهلا ومرحباً”، ومؤكداً أيضاً أنه لا يملك حق الحل غير الدستوري، ولا حتى نقاشه، وانها مسألة ليست عند الحكومة.

وقال الخالد خلال لقاء رؤساء التحرير، “لدينا خلل اقتصادي من قبل الجائحة، وإذا لم نعالج هذا الخلل سيؤثر بالسلب على الملاءة المالية للدولة”، مضيفاً “خطوتنا الأولى في الاصلاح تقضي بوقف الهدر في البيت الحكومي”.

واشار الخالد إلى أن هناك 122 قضية أموال عامة خلال عام واحد أمام النيابة العامة، وإلى أن الحكومة لديها تحدي كبير في مواصلة مكافحة الفساد.

وتابع، “أتطلع لعقد لقاءات مع أعضاء مجلس الأمة لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها والعديد من القوانين”، مؤكداً ان اصلاح البيت الحكومي يبدأ باختيار القيادات وتحديد مددهم وتدريبهم والحث على التحول الرقمي.

وتعليقاً على استجواب النائب العارضي، قال الخالد: يحكمنا الدستور والقانون.. وياهلا ومرحبا.

واضاف “رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: لا أملك حق الحل غير الدستوري، ولا أملك حتى نقاشه، وهي مسألة ليست عند الحكومة”.ar