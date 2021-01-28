“الإعلام” تشيد بتعاون “الجهات الرقابية” لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام

واصلت وزارة الإعلام جهودها بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لإنهاء الملاحظات والمخالفات عن السنة المالية الحالية والسابقة.

ونقلت الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام انوار مراد تقدير القائمين على وزارة الاعلام للإخوة الأفاضل بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين المالين ووزارة المالية في مساعدة الوزارة لمعالجة الملاحظات وتسوية معظمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها للعمل على تسويتها واحالة ما يشوبه من مخالفات اجرائية إلى التحقيق، مؤكدة ان هذه الإجراءات ساهمت في تسوية معظم المخالفات المالية.

وقالت مراد ان التنسيق المستمر والمتواصل مع الجهات الرقابية في الدولة أثمر عن تذليل العقبات في شأن تلك الملاحظات والمخالفات التي تم تسجليها بحق الوزارة، مبينة انه لم ترد لوزارة الاعلام أي حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين، وأكدت ان وزارة الاعلام لن تألو جهداً في المحافظة على المال العام، ومحاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.