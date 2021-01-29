الكويت – 29 – 1 (كونا) — حسم نادي الكويت اليوم الجمعة لقب الدوري الكويتي الممتاز لكرة اليد قبل نهاية الدوري بجولة واحدة فقط وذلك بعد تغلبه على نظيره العربي بنتيجة (32-16) في اطار منافسات الجولة ال13.

وفرض لاعبو الكويت بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي في المواجهة التي اقيمت على مجمع صالات (سعد العبدالله) للصالات المغطاة اسلوبهم والسيطرة على اغلب اجواء اللقاء بفضل التجانس والخبرة والرغبة الجامحة لتحقيق اللقب للمرة التاسعة على التوالي.

وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى 26 نقطة ليتساوى مع السالمية كأكثر الفرق بتحقيق اللقب ب11 مرة يليهم العربي ب10 القاب ثم كاظمة 6 مرات ثم القادسية والصليبيخات والفحيحيل 5 مرات وخيطان مرتين.

وفي المباراة التي سبقتها والتي اقيمت بنفس الصالة فاز القادسية على نظيره القرين بنتيجة (26-22) ليرفع رصيده الى 23 نقطة في حين تجمد رصيد الخاسر عند ثلاث نقاط.

وانطلقت بطولة الدوري العام المحلي لكرة اليد في الموسم (1966-1967) وحقق لقبها 8 فرق من أصل 16 فريقا مسجلا لدى الاتحادالكويتي للعبة.(النهاية) ف ر / ط أ ب