رصدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الجمعة عددا من المخالفات البيئية في مدينة صباح الاحمد البحرية متمثلة بتصريف مياه الصرف الصحي على البحر مباشرة وبناء مسنات غير مرخصة ورمي المخلفات والانقاض في غير الاماكن المخصصة لها.

وقالت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الابراهيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفريق الفني التابع لها قام بجولة بيئية في المدينة بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والاعلام مع تواجد شرطة البيئة لرصد التعديات.

واضافت الابراهيم انه الى جانب المخالفات التي رصدها الفريق تم اجراء فحوصات حقلية للكشف عن جودة مياه البحر للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية.

واوضحت ان المخالفات التي تم تحريرها جاءت وفقا للمادة (18) التي تختص بالاشتراطات الهندسية للوصلات غير القانونية والمادة (97) التي تختص بعمل مسنات غير مرخصة والمادة (32) لرمي الانقاض.

وذكرت ان عقوبة هذه المخالفات غرامة مالية تبدأ من 250 دينارا كويتيا(نحو 825 دولارا أميركيا) وقد تصل الى 5000 دينار (نحو 16500 دولار) مؤكدة ان هذه الجولات التي تقوم بها الهيئة تأتي لتطبيق قانون حماية البيئة وتنفيذ لوائحه لضبط البيئة في الكويت ووقف التعديات السلبية.