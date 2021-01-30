5 دنانير للاطلاع على المعلومات التي تمس حقوق الافراد بدءا من مارس المقبل

أعلن وزير العدل الدكتور نواف الياسين عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات وذلك اعتبارا من مارس المقبل.

واشار الياسين في تصريح صحافي ان القانون يتيح للاشخاص حق الاطلاع على المعلومات والوثائق والقرارات التي تمس حقوقهم وفقا لنموذج معد يقدم للجهة الحكومية المعنية مقابل 5 دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن 10 ويضاف 500 فلس عن كل ورقة زائدة.