الداهوم: إحالة ⁧‫”قانون العفو” في اجتماع اللجنة التشريعية القادم

أكد النائب بدر الداهوم على ضرور احالة ⁧‫قانون العفو الشامل‬⁩ في اجتماع اللجنة التشريعية يوم الإثنين القادم لإدارجة على الجدول، مشيراً إلى تواصله مع رئيس اللجنة ومقررها والاتفاق على الاحالة.

وقال الداهوم في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تحدثت مع النائب د. خالد العنزي رئيس اللجنة التشريعية والنائب مهند الساير مقرر اللجنة بضرورة إحالة ⁧‫قانون العفو الشامل‬⁩ في اجتماع اللجنة يوم الإثنين لإدارجة على الجدول».

وأضاف الداهوم «كنا متفقين على هذه النقطة حتى يكون أول قانون يتم إقراره في أول جلسة قادمة».