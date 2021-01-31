الخليفة يسأل عن أسباب تأخير 6 مناقصات لكيبلات الكهرباء في “المطلاع”

تقدم النائب مرزوق الخليفة بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والخدمات.

وقال الخليفة: «كانت بلدية الكويت ستقوم بتزويد المواطنين برخص بناء ممن خصص لهم قسائم سكنية في مدينة المطلاع اعتبارا من 14 مارس 2021م للبدء في بناء قسائمهم السكنية، إلا أن كثيرا من المواطنين يساورهم القلق من عدم إيصال التيار الكهربائي في الوقت المحدد»، سائلا: “ما سبب تأخير عدد (6) مناقصات للكيبلات؟ وما سبب إلغاء مناقصات بعض الكيبلات؟، وماهي الإجراءات التي تم إتباعها بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص مناقصات الكيبلات المذكورة؟”

وطلب تزويده بصورة ضوئية من نتائج لجنة التقصي تتضمن عدد وأسماء الشركات التي تقدمت للمناقصات المذكورة، وسبب عدم ترسية المناقصات على الشركات الفائزة، ونسب إنجاز عقود المحطات الرئيسية kv والمحطات الفرعية 400kv132″، إضافة إلى تزويده بالجدول الزمني لإيصال التيار الكهربائي لمدينة الطلاع؟