قبول‭ ‬استقالة‭ ‬أمين عام مجلس الأمة‭ ‬علام‭ ‬الكندري‭ ‬

عقد مكتب المجلس اليوم اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزرق على الغانم وبحضور أعضاء المكتب.
وبحث المكتب استقالة أمين عام مجلس الأمة علام الكندري التي تقدم بها التزاما بتنفيذ للمرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2021 بشأن إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير.
وقرر مكتب المجلس قبول الاستقالة على أن لايخل ذلك القرار بأي من إجراءات استكمال أعمال لجنة التحقيق التي شكلها مكتب المجلس بشأن الأحداث التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر.
وأعرب المكتب عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان للكندري على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في مجلس الأمة وتدرجه في الوظيفة حتى تقلده منصب الأمين العام.
وكان أمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري قد تقدم بكتاب استقالته من منصبه الى معالي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وذلك احتراما للمرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2021 بشأن انهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير.
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