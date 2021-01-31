قبول‭ ‬استقالة‭ ‬أمين عام مجلس الأمة‭ ‬علام‭ ‬الكندري‭ ‬

عقد‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬اليوم‭ ‬اجتماعا‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزرق‭ ‬على‭ ‬الغانم‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭.‬

وبحث‭ ‬المكتب‭ ‬استقالة‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬علام‭ ‬الكندري‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬التزاما‭ ‬بتنفيذ‭ ‬للمرسوم‭ ‬الاميري‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬إنهاء‭ ‬العمل‭ ‬بالمراسيم‭ ‬الصادرة‭ ‬بالتعيين‭ ‬بدرجة‭ ‬وزير‭. ‬

وقرر‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬قبول‭ ‬الاستقالة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لايخل‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬استكمال‭ ‬أعمال‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بشأن‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭. ‬

وأعرب‭ ‬المكتب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الإمتنان‭ ‬للكندري‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬وتدرجه‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬حتى‭ ‬تقلده‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭. ‬

وكان‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬علام‭ ‬علي‭ ‬الكندري‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬بكتاب‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الى‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬مرزوق‭ ‬علي‭ ‬الغانم‭ ‬وذلك‭ ‬احتراما‭ ‬للمرسوم‭ ‬الاميري‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬انهاء‭ ‬العمل‭ ‬بالمراسيم‭ ‬الصادرة‭ ‬بالتعيين‭ ‬بدرجة‭ ‬وزير‭.‬