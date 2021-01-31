الداهوم يحذر وزير الدفاع من إيقاف صفقة طيارات بدون طيار

حذر النائب الدكتور بدر الداهوم وزير الدفاع من إيقاف صفقة الطيارات بدون طيار، موضحا أنه «نمى إلى علمنا أنك أوقفت صفقة الطيارات بدون طيار التي أقرتها اللجنة المختصة في الدفاع والتي عقدت اجتماعات متعددة ووصلت لاتفاق مع الحكومة المعنية من أجل أحد التجار والوكلاء لشركة صينية».

وتابع «لذلك نوجه لك التحذير من المضي في هذا القرار الخاطئ».