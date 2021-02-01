“الدستورية” تحجز الحكم بطعون الدائرة الخامسة إلى جلسة 3 مارس

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي الطعون رقم 11 و13 و15 لسنة 2020 الخاصة ببطلان انتخاب أحد الفائزين في الدائرة الانتخابية الخامسة في انتخابات مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم صحة عضويته وإعادة الانتخاب بالدائرة الخامسة للحكم في جلسة 3 مارس المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل باقي الطعون الخاصة في الدائرة الخامسة إلى جلسة 9 فبراير الجاري وندب المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستخراج محاضر فرز الأصوات ومحاضر الانتخاب بالدائرة الخامسة.

وكانت «الدستورية» قررت في جلستها المنعقدة في الـ20 من يناير الماضي التأجيل إلى جلسة اليوم حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي للمرشحين.

وقررت المحكمة الدستورية بموافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصل عليها وفقاً للنتائج المعلنة وموافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

يذكر أن المحكمة الدستورية أعلنت في الـ10 من يناير تحديد جلسة 20 يناير لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس.