الكندري: نقلة نوعية كبيرة بعمل الأمانة العامة لمجلس الأمة

أعرب الأمين العام السابق لمجلس الأمة علام الكندري عن شكره لرئيس المجلس مرزوق الغانم وأعضاء المجلس، مثمناً جهود جميع الرؤساء والأعضاء الذين عاصرهم خلال فترة توليه منصبه.

وتمنى الكندري، في تصريح صحافي اليوم، التوفيق للجميع كل في موقعه من أجل خدمة الوطن ومصلحة المواطنين، معرباً عن شكره لجميع موظفي الأمانة العامة للمجلس وقيادات قطاعاته المختلفة، مشيداً بجهود جميع العاملين في المجلس الذين عمل معهم خلال تلك الفترة لتطوير العمل، وهو ما أفرز نقلة نوعية كبيرة في عمل الأمانة العامة بمختلف قطاعاتها وإداراتها.

من جهة أخرى، أشاد الكندري بالدور المتميز لجمعیة الأمناء العامین للبرلمانات العربیة ومساهماتها في تأصيل مبدأ تبادل الآراء والأفكار بین أعضاء المجالس النیابیة العربیة وبین الأمانات العامة، موجهاً رسالة شكر إلى جميع أعضاء الجمعية ممن زاملهم خلال فترة عضويته أو ترؤسه الجمعية، متمنياً لها الاستمرار في دورها المتميز لتطویر العمل المؤسسي البرلماني العربي المشترك.