استقالة خالد الجارالله من “الخارجية” وتكليف الغانم بأعماله

قدم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استقالته من منصبه في وزارة الخارجية، مؤكدا في تصريح لـ«الراي» أنه تقدم بها تطبيقا للمرسوم الصادر بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير.

وأوضح الجارالله «أنه استجابة للمرسوم السامي رقم 3-2021 والذي ينص على انهاء مهام من هم على درجة وزير ومن قضوا مدة 4 سنوات فما فوق في 31-يناير 2021 وبناء عليه تقدمت باستقالتي للقيادة السياسية، مؤكدا أنه سيبقى جنديا في خدمة وطنه الكويت في أي موقع وفي اي زمان ومكان».

وأضاف في تصريح له «لقد سلمت قيادة الخارجية وأنا مطمئن أن من سيقود الوزارة طاقة معطاءة متمثلة في وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر وكوكبة من اخواني الديبلوماسيين الأكفاء يسترشدون بالتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد».

واختتم تصريحه بالقول لقد سلمت هذه القيادة وأنا على ثقة بأن السفينة سترسو على بر الأمان رغم كل العواصف التي تحيط بنا من كل مكان.

وأصدر وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر قرارا بقبول استقالة الجارالله، وتكليف السفير جمال الغانم بأعماله بالوكالة.