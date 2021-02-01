الساير: “التشريعية” ستعد تقريرها عن “العفو الشامل” خلال أسبوع

أكد مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير أن اللجنة ستعد تقريرها بخصوص العفو الشامل خلال أسبوع وقد يتجاوز 200 صفحة، مشددا على أنه قانون مستحق «ونحن ندافع عن مبدأ وليس أشخاصا».

وأضاف الساير أن تقرير التعديل على اللائحة الداخلية سيتم خلال أسبوعين «بعدما تسلمنا المذكرة الحكومية المتعلقة بالرد على الاقتراحات».