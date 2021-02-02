إصابة رئيس ريال مدريد بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز، بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: “يعلن النادي أن الرئيس فلورنتينو بيريز جاءت نتيجة مسحته إيجابية في اختبارات فيروس كورونا التي يخضع لها بشكل دوري، لكن لا تظهر عليه أي أعراض”.



يذكر أن فيروس كورونا ضرب الكثير من الأشخاص داخل قلعة ريال مدريد مؤخرًا أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، والبلجيكي إيدين هازارد الجناح الأيسر للفريق الأول وزميله البرازيلي كاسيميرو.



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر أتلتيكو ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة.