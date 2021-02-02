وزير الصحة يوجه بحصر وتأثيث “غرف الاستراحة والخفارة” للكوادر الصحية والإدارية

وجه وزير الصحة د. باسل الصباح مدراء المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة «المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية» بحصر غرف استراحة الأطباء وغرف الخفارة، وغرف استراحة التمريض والفنيين والإداريين، والوقوف على ما تحتاجه من عمليات صيانة وتأثيث، لضمان تحقيق سبل الراحة والأمان المستحقة للطواقم الطبية والفنية والإدارية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن ذلك يأتي انطلاقا من حرص وزارة الصحة على حقوق ومكتسبات الكوادر الصحية والإدارية العاملة في الوزارة، والتي تعتز الوزارة بكفاءتها وتضحياتها المشهودة.

وتمنت الوزارة دوام التوفيق والسلامة للجميع.