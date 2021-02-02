السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا لقادمين من 20 دولة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إنه تقرر “تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وشملت قائمة الدول العشرين التي يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها لفترة مؤقتة كلا من (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان).

ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من هذه الدول أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

ونوهت وزارة الداخلية السعودية بأن هذا القرار سيعمل به اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء الثالث من فبراير الجاري.