السعودية.. بدء سريان قرار منع الدخول للأماكن العامة والأسواق بدون إبراز تطبيق توكلنا لمكافحة تفشي كورونا

بدأ عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمجمعات والأسواق التجارية بالمملكة العربية السعودية، تطبيق قرار منع الدخول إليها دون تفعيل تطبيق «توكلنا»، كإجراء إلزامي للحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأظهرت مقاطع فيديو وصور في مناطق مختلفة بالمملكة، موظفي أمن الأسواق وهم يسمحون بالدخول فقط لمن لديه تطبيق توكلنا يحمل بياناته وحالته الصحية فيما يتعلق بفيروس كورونا، وفقاً لصحيفة «الرياض» السعودية.

كما بينت التزام عدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا في تلك الأسواق بتحميل التطبيق، استجابة للتعليمات، حيث أكد أحدهم – لقناة الإخبارية – أن القرار ممتاز، لحماية المجتمع من الفيروس.

يُذكر أن عددا من الجهات أصدرت قرارات بعدم السماح بدخول المستفيدين والمتسوقين إلى تلك الجهات والأسواق والأماكن العامة دون تحميل تطبيق توكلنا وإبرازه للمسؤول عن الدخول.