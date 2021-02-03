المضف: يا وزير المالية إن لم ترد على سؤالي وفق النظم فستجيبه من منصة الاستجواب

قال النائب عبدالله المضف وصلني رد وزير المالية فيما يخص استقالة رئيس وحدة التحريات والاستقالة تمت في عهد وزير سابق ولم يجر تحقيق في أسبابها .

وأضاف المضف في تصريح للصحافيين ان هذا وضع خاطئ «شنو على حد علمك» الاجابة يجب ان تكون واضحة اما تم تشكيل لجنة تحقيق أم لا.

وأكد المضف بأن الوزير أوضح أن البلاغات سرية بحسب قانون وحدة التحريات المالية وان كان هناك امر سري فهناك آلية يتم التعامل معها بهذا الخصوص، وهناك لوائح تنظم الاجوبة السرية لانها يجب ان توضع في الامانة العامة للمجلس.

وسأل المضف وزير المالية هل انت متوقع انني سأسكت على هذه الاجابة، فأنا قلت لك من اليوم الاول ان هناك اسئلة ويجب الرد عليها ولن اتراجع.

وقال المضف ان نصيحتي لوزير المالية انت الان في حكومة تصريف العاجل وان أتيت واستمرت اجابتك بهذا الشكل فإنك ستجيبني على منصة الاستجواب وانا اليوم اتدرج في ادواتي وقدمت لك اسئلة ويجب ان تحترم اسئله النواب فانت الرجل المسؤول عن خزانة الدولة.