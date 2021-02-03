قطر تمنع إقامة حفلات الزفاف حتى إشعار آخر

قرر مجلس الوزراء القطري اليوم عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة اعتبارا من يوم الاحد المقبل وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري الدكتور عيسى النعيمي في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس انه تم استثناء حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس وبحضور ما لا يزيد على 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين.

وأضاف أنه وبعد الاطلاع على تقرير لجنة إدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع قرر المجلس عدم تواجد أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصا في الأماكن المفتوحة بحد أقصى خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس.

وذكر أنه تقرر كذلك إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ مع اقتصار التجمعات على 15 شخصا.

وذكر انه تقرر استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة وعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاما وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى 30 في المئة.

وقال النعيمي انه تقرر ايضا تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى 30 في المئة وكذلك تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى 50 في المئة.

وبين انه تقرر السماح فقط بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة كما تقرر اقتصار التدريبات على الفرق الرياضية لفئة المحترفين بما لا يتجاوز 40 شخصا في الأماكن المفتوحة و20 شخصا في الأماكن المغلقة مع منع تواجد الجمهور.

واشار الى انه تقرر استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز 50 في المئة مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط.

وقال ان المجلس قرر السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 15 في المئة والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج «قطر نظيفة» بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة والسماح لجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز 50 في المئة.

وذكر انه تقرر تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 50 في المئة وتخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى 30 في المئة وكذلك تخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى 30 في المئة.

وافاد بانه تقرر ايضا إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة.

واضاف انه تقرر استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمس نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية.

وقال انه تقرر كذلك استمرار عمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة في تقديم كافة خدماتها على ان يراعى في كل ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.

واكد ان المجلس قرر ان يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم غد الخميس فيما عدا القرار المتعلق بمنع إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة فيعمل به اعتبارا من يوم الأحد المقبل وذلك حتى إشعار آخر.