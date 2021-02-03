وفيات يوم الاربعاء 3 فبراير 2021

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3 فبراير، 2021
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“كورونا” يكبد السياحة العالمية خسائر “مليارية”
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وزير المالية: صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه
منذ أسبوع واحد
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روسيا 2018
إصابة رئيس ريال مدريد بكورونا
منذ يوم واحد
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إنفانتينو: مونديال 2022 سيقام بحضور جماهيري كامل
منذ يومين
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ولي العهد يرعى غدا حفل تسليم جوائز بطولة سموه لسباق الخيل
منذ يومين
أضف تعليق
النصر يحزر كأس السوبر السعودي بالفوز على الهلال
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: المركز المالي للكويت قوي لكن السيولة قاربت على النفاد
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 39,9 مليار دولار في عام 2020
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“كورونا” يكبد السياحة العالمية خسائر “مليارية”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
وزير المالية: صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه
منذ أسبوع واحد
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تحقيقات
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” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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رياضة
روسيا 2018
إصابة رئيس ريال مدريد بكورونا
منذ يوم واحد
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إنفانتينو: مونديال 2022 سيقام بحضور جماهيري كامل
منذ يومين
أضف تعليق
ولي العهد يرعى غدا حفل تسليم جوائز بطولة سموه لسباق الخيل
منذ يومين
أضف تعليق
النصر يحزر كأس السوبر السعودي بالفوز على الهلال
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: المركز المالي للكويت قوي لكن السيولة قاربت على النفاد
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 39,9 مليار دولار في عام 2020
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“كورونا” يكبد السياحة العالمية خسائر “مليارية”
منذ 6 أيام
أضف تعليق
وزير المالية: صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر بفضل جهود القائمين عليه
منذ أسبوع واحد
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الرأي
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