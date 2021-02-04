قال النائب مهند الساير “إن لم تتراجع الحكومة عن قرارات كورونا فإن المحاسبة لن ترحم أحد”.

وأضاف في مؤتمر صحافي مخاطبا مجلس الوزراء: “إن عبثم بمستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة راح نعبث بكراسيكم ونقعدكم في بيوتكم”، مطالبا مجلس الوزراء بالتراجع عن القرارات التي اتخذت أمس أو تعويض أصحاب المشروعات أو أن المحاسبة لن ترحم أحدا”.

من جهة ثانية، وجه الساير مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الصحة حول قرارات الإغلاق ووضع المطار.

وسأل: هل تم الاغلاق بناء على دراسة معينة، وهل هناك دراسة تبين حجم الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمحلات والنوادي الصحية والمشروعات الصغيرة من وراء الإغلاق؟