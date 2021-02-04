“ديوان الخدمة”: الخصم من مرتب الموظف المخالف للاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار كورونا

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميم رقم 1 لسنة 2021، بشأن توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين المخالفين للإشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وتضمن التعميم أن تعليمات السلطات الصحية في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها ويعتبر عدم التزامه بها مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ الاجراءات التأديبية وفقاً للمادة 55 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وتوقيع العقوبة التأديبية بمراعاة تدرج العقوبات والقواعد الواردة في المادة 60 من ذات المرسوم المشار إليه كالتالي:

– الإنذار

– الخصم من مرتب الموظف بطريقة متدرجة تبدأ:

– بعقوبة الخصم يوم واحد من المرتب.

– تشديدها بما يتناسب مع المخالفة وتكرارها بطريقة متدرجة بما لا يزيد عن 15 يوماً في المرة الواحدة.

– العقوبات الأخرى المقررة قانوناً.

وطالب الديوان كافة الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات التأديبية وفقاً للمقرر قانوناً في مواجهة الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة بعد اتباع الاجراءات المقررة قانوناً في ضوء التفصيل السابق.