“الصحة”: لا رحلات مباشرة بين الكويت وأكثر من 30 جهة تزداد فيها إصابات كورونا

ذكرت وزارة الصحة، أن هناك أكثر من 30 جهة تزداد فيها الإصابات بفيروس كورونا ومن بينها دول عربية، لا يوجد رحلات مباشرة بينها وبين دولة الكويت.

وأضافت في بيان أن من يأتي من هذه الجهات يلتزم بالبقاء في بلد الترانزيت مدة لا تقل عن 14 يوماً قبل دخوله البلاد، بعد ذلك يعمل مسحة pcr جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده الطائرة المتجه للكويت.

وأضافت أنه تجرى مسحة أخرى عند الوصول في مطار الكويت لجميع الركاب، ثم تعاد المسحة في اليوم الخامس للقادمين، وكذلك يجرى تخطيط جيني لرصد التحورات، كما يطبق حجر إلزامي لمدة 14 يوماً.