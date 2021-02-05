“ملاك المطاعم”: نرفض أي إغلاق جديد يضاعف خسائرنا

وجه تجمع ملاك مطاعم الكويت، رسالة إلى الحكومة الكويتية، مؤكداً رفضه القاطع لأي إجراءات جديدة من شأنها مضاعفة الخسائر لمحلاتهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة التي أُغلق البعض منها، نتيجة قرارات غير مدروسة تسببت بأزمات كثيرة، حتى وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون فيها دفع إيجارات مستحقة عليهم.

وذكر إنه تترتب على هذا الأمر، الكثير من المشاكل وتسريح العمالة، نتيجة الإجراءات الحكومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في بداية أزمة فيروس كورونا، من حظر كلي وجزئي طوال الأشهر الماضية.

وقال رئيس التجمع حامد بن حمد في تصريح له، إنه من باب تحمل المسؤولية وحماية من القرارات المتوقع أن تصدر من جهة حكومية لا تراعي مصالح أصحاب المطاعم مطلقاً، فإن التجمع يطالب برفض أي إغلاق جديد ومواعيد جديدة، لإيقاف نشاط المطاعم، ومنع أي قرار من شأنه إيقاف أعمالهم بعد الساعة 8 مساء، مما سيزيد عليهم خسائر مضاعفة وإغلاق نهائي متوقع لكل محلاتهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وأكد بن حمد أهمية التعاون وتوفير ضمانات حكومية، تحمي مصالح أصحاب المطاعم التجارية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في حماية المشروعات التجارية، مجدداً الحرص على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والإشتراطات الصحية التي أعلنت عنها الحكومة والمتمثلة بقرارات صادرة من وزارة الصحة .

وأضاف بن حمد “لقد سعينا جاهدين في إيصال معاناتنا عبر وسائل الإعلام، لإيقاف العبث ووقف تلك القرارات القاسية والظالمة التي صدرت من جهة واحدة تنظر للجانب الصحي فقط، ولم تراعِ مصالحنا التجارية وقطاع المطاعم خصوصاً، ونأسف أن نقول إن خيارنا المقبل سيكون الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية”.