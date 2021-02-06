حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 07 فبراير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.