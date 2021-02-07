اليوسف يناشد الخالد باستثناء “اتحاد القدم” من ايقاف النشاط الرياضي

ناشد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد باستثناء اتحاد اللعبة من قرار ايقاف النشاط الرياضي.

وقال اليوسف في بيان صحفي اليوم، أن عواقب وآثار قرار الايقاف ستكون وخيمة، خصوصاً في ظل ارتباط الأندية بعقود مع لاعبين محترفين وأجهزة فنية تنتهي غالبيتها مع انتهاء الموسم المعتادة في أغلب دول العالم، مضيفاً أن قرار الايقاف سيضطر الاتحاد إلى تمديد فترة الموسم الرياضي، ما يترتب عليه تكبد الأندية مبالغ مالية كبيرة جراء العقود المبرمة مع اللاعبين والمدربين.

وأشار اليوسف إلى تضرر منتخب الكويت الوطني الأول من هذا القرار، وذلك من خلال ارتباطه باستحقاق مهم بالتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2003 في الصين، حيث مقرر خوضه أهم مواجهتين أمام استراليا والأردن في مارس المقبل، معتبراً أن قرار الإيقاف يعد كارثة بحق المنتخب، وستكون نتائجه سلبية على الاستعدادات لهذه التصفيات، إذ سيساعد في عدم تحقيق النتائج المرجوة، لاسيما في ظل منافسة الأزرق على التأهل.

وأكد اليوسف ندرة حالات الاصابة بين اللاعبين ومنتسبي اللعبة بوباء كورونا المستجد منذ استئناف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى خلو الإصابات بين لاعبي المنتخب في فترة التجمعات الماضية، ما يؤكد التزام الاتحاد بجميع الإشتراطات والإحترازات الصحية فيما يخص هذا الوباء.

وتمنى أن يتم إعادة النظر في قرار الايقاف، واستمرار النشاط أسوة بالدول المجاورة، مع التأكيد على أن اتحاد الكرة سيواصل العمل على الالتزام بجميع الإشتراطات الصحية وفق الاجراءات التي تضمن سلامة الجميع، مم تطبيق وتنفيذ كافة الاجراءات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار هذا الوباء.