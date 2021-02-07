عودة الصلاة في مساجد النمسا غداً

قررت الهيئة الاسلامية في النمسا اليوم الأحد رفع تعليق اداء الصلوات في كافة المساجد ابتداء من يوم غد الاثنين وذلك بعد انتهاء تدابير الاغلاق الشامل لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وشددت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني على ضرورة ارتداء المصلين للكمام الطبي والذي فرضته السلطات مؤخراً اضافة الى التقيد بالتباعد لمسافة مترين واحضار سجادة الصلاة الخاصة فضلاً عن الوضوء في المنزل اذ ستكون دورات المياه مغلقة.

وتأتي هذه التدابير إلتزاماً بالاجراءات والقيود المفروضة من قبل السلطات المعنية والتي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء والحفاظ على حياة الناس.

ويعتبر الاسلام في النمسا ثاني أكبر دين من حيث الانتشار بعد المسيحية الكاثوليكية اذ يصل عدد المسلمين في هذا البلد الى اكثر من 800 الف شخص.

ومن المقرر ان تبدأ النمسا غدا بانهاء اجراءات الإغلاق التي بدأت في الـ26 من ديسمبر الماضي بشكل تدريجي اذ ستتم العودة للمدارس كما سيتم اعادة فتح الاسواق وفقا لقيود وشروط محددة.