الشاهين لوزير الصحة: هل من علاقة بين الأنشطة المغلقة وارتفاع حالات الإصابة بكورونا؟

سأل النائب أسامة الشاهين وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عما إذا كانت “هناك علاقة مباشرة بين الأنشطة التجارية التي قرر مجلس الوزراء إغلاقها وبين الزيادة في أعداد حالات الإصابة بكورونا”.

من جهة ثانية، طالب الشاهين بفتح مركز لغسيل الكلى في مدينة صباح الأحمد لتخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة لها.