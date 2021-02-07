“طوارئ أبوظبي” تغلق دور السينما وتحدد الطاقة الاستيعابية للمراكز والمطاعم والأعراس

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، ابتداء من اليوم 7 فبراير، في إطار الإجراءات الوقائية لاحتواء فيروس كوفيد-19.

ووفقاً لصحف محلية، اعتمدت اللجنة تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45% وسعة حافلة النقل بنسبة 75%.

كما اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص فلا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخص عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

وستكثف اللجنة حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.