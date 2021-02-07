المضف: تأجيل اختبارات طلبتنا.. في مصر

زف وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف بشرى تأجيل اختبارات الطلاب الكويتيين غير الممتحنين في الجامعات المصرية، الذين يواجهون مشاكل في السفر لأدائها في ظل إجراءات كورونا.

وأعلن الوزير المضف أنه تواصل مع نظيره وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د. خالد عبدالغفار، لمناقشة وطرح الحلول المناسبة بالنسبة لطلاب وطالبات الكويت الدارسين في الجامعات المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا.

وقال المضف إنه خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره المصري أوضح أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية قد اجتمع في 26 ديسمبر الماضي، ووجه الجامعات المصرية إلى تشكيل لجان ممتحنين خاصة للطلبة الوافدين الدارسين بكليات ومعاهد الجامعة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة، مبينا أن الطرفين اتفقا على تأجيل الاختبارات الخاصة بالطلاب والطالبات الكويتيين إلى أن تتحسن الأوضاع الصحية في الكويت والمنطقة ككل للتمكن من السفر واجراء الاختبارات.

وأضاف د. المضف أن التواصل مستمر بين الوزارتين على مستوى القيادة العليا الممثلة بالوزيرين لتحديد موعد لعودة الطلبة غير الممتحنين من الكويت إلى مصر واستكمال الاختبارات المطلوبة، مشددا على حرص الطرفين على سلامة جميع الطلاب والطالبات الكويتيين ومتابعة أوضاعهم الصحية والحرص على مستقبلهم التعليمي وعودتهم للدراسة من دون وجود أي عرقلة قد تواجههم مستقبلا، مثنياً على اهتمام وحرص نظيره المصري على تسخير الاجراءات وإيجاد الحلول المناسبة للطلاب الكويتيين الدارسين في مصر.

وفي ختام تصريحه، أكد د. المضف حرص وزارة التعليم العالي على متابعة أوضاع الطلبة الكويتيين في الخارج وتيسير كل السبل لتحقيق الأمن والأمان الصحي لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية من جهة والمؤسسات التعليمية المناظرة من جهة أخرى، ولن تألو الوزارة جهدا في إيجاد الحلول الاستثنائية المناسبة للجميع حفاظا على مستقبلهم التعليمي.