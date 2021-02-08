الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة يلتقي بالسفيرة رومانوسكي

التقى أمس الأحد وفد من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية بالسفيرة الأمريكية لدى البلاد ألينا رومانوسكي حيث جرى “بحث موضوعات ذات اهتمام مشترك بين الاتحاد والسفارة”.

بدورها ثمّنت رومانوسكي هذه الزيارة شاكرةً الاتحاد على “دعمهم للطلاب الكويتيين في أمريكا” وأضافت: “على الرغم من الوباء نعمل معاً لمساعدة كل كويتي يرغب في الحصول على تعليم أمريكي عالمي المستوى” وتطلعت لمزيد من التعاون بين السفارة والاتحاد لما فيه مصلحة الجميع.

من جانبه عبّر رئيس الاتحاد الوطني عبدالعزيز أحمد الكندري عن سعادته “بلقاء سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي” وقال: “ناقشنا عدة أمور تخص أخواني وأخواتي الطلبة” شاكراً إياها على حسن الاستقبال والترحيب.